Число жертв пожара на стройке в Москве выросло до пяти человек

Найден пятый погибший при пожаре в Москве: возбуждено уголовное дело

Количество жертв крупного пожара на стройплощадке во 2-м Амбулаторном проезде на севере Москвы увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил источник «Известий» .

Судьба остальных рабочих, находившихся на объекте, продолжает выясняться. Спасатели активно разбирают завалы. Медики осматривают девять пострадавших, в общей сложности спасли 31-го человека.

По факту происшествия Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело. Статья, по которой квалифицировано преступление, — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Это тяжкое преступление, которое предусматривает серьезное наказание для виновных.

На месте трагедии продолжают работу следователи и криминалисты. Они изучают обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и очевидцев, изымают документацию. Основная версия причины возгорания — нарушение техники безопасности. Однако следствие рассматривает и все другие возможные варианты.

Огонь охватил несколько этажей строящегося крупного технопарка, а на момент возгорания внутри могли находиться до 200 человек. Спасательная операция продолжается.

