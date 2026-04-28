Оскорбил педагога: математик устроил драку с шестиклассником в Кузбассе

сегодня в 16:39

Учитель математики подрался с шестиклассником в Кузбассе

Учитель математики устроил драку с шестиклассником в одной из школ Междуреченска в Кемеровской области. Конфликт произошел из-за того, что ученик оскорблял преподавателя, сообщает Mash Siberia .

Из-за конфликта учитель не пускал шестиклассника на уроки. Парень зашел в класс и сказал, что хочет присутствовать на занятиях.

Затем, судя по видео, учитель начал отталкивать школьника в сторону двери.

«Че не понял? Че не понял? Че? Пошел вон отсюда, сказал. Иди отсюда», — сказал преподаватель.

Потом парень схватил преподавателя за руки и начал толкаться. Они вышли в коридор, где завязалась нешуточная драка.

Сотрудники Следственного комитета инициировали проверку по двум статьям уголовного кодекса. Этот же преподаватель два года назад попадал в скандал из-за конфликта со школьником.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.