Более 110 тыс жителей Подмосковья подали заявки на подключение газа онлайн

Более 110 тыс. жителей Подмосковья воспользовались интерактивной картой для подачи заявок на газификацию домов. С начала года онлайн-заявки направили 10 040 человек, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Жители Московской области могут оформить подключение к газу в три шага с помощью интерактивной карты газификации. Для этого необходимо указать полный адрес, после чего система предложит оптимальный способ подключения с учетом действующих региональных программ.

Затем пользователь может рассчитать предварительную стоимость работ и узнать о возможности льготного подключения. После этого заявку на подключение к централизованному газоснабжению можно подать онлайн и отслеживать ее статус в личном кабинете клиента.

«Мы полностью оцифровали сервисы по подключению к газу: теперь все этапы — от подачи заявки и подписания документов до контроля работ на каждом шаге — доступны онлайн в личном кабинете клиента. С начала года 10 040 человек подали заявки на газификацию онлайн на официальном сайте Мособлгаза. За все время работы интерактивной карты сервисом воспользовались 110 тыс. жителей Подмосковья», — отметил заместитель генерального директора АО «Мособлгаз» по цифровой трансформации Андрей Бельсков.

Через интерактивную карту также можно подать заявку на включение негазифицированного населенного пункта или СНТ в губернаторскую программу «Развитие газификации в Московской области до 2035 года». Кроме того, оформить подключение к газу онлайн возможно на портале РПГУ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что цифровая приемная позволяет видеть все заявки на подключение, аварии и так далее — это важное слагаемое в модернизации ЖКХ.

«Это диспетчерская, <…> где работают два подготовленных, грамотных, компетентных сотрудника, у которых есть и все push-уведомления, и цифровая карта», — сказал Воробьев.