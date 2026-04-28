Летний сезон в парках Богородского округа откроют концертами и кинопоказами

Парки Богородского округа подготовили серию мероприятий к открытию летнего сезона, которое пройдет на этой неделе в Центральном, Глуховском парках, а также в «Роще» и «Липовой аллее». Жителей ждут концерты, спортивные программы, мастер-классы и кинопоказы под открытым небом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

28 и 30 апреля в 17:00 в павильоне Центрального парка пройдут тренировки по спортивно-бальным танцам от любительского объединения «Танцы Голд» (18+). 29 апреля в это же время здесь состоится занятие по основам живописи и классической скульптуры (6+).

29 апреля, в Международный день танца, на главной сцене Центрального парка, в 18:00, выступит образцовый хореографический ансамбль «Калинка» (0+).

1 мая Центральный парк откроет летний сезон большой праздничной программой. С 11:00 начнется детская анимация, с 12:00 — презентации городских клубов и концерт детских коллективов, с 14:00 — спортивные активности. В 16:30 на сцену выйдут взрослые артисты, а в 19:00 выступит кавер-группа «Рефлексы» (16+).

2 мая игровые и спортивные программы пройдут в Центральном парке и «Липовой аллее» в 12:00, в Глуховском парке — в 16:00, в «Роще» — в 17:00 (6+). «Роща» и «Липовая аллея» также проведут праздничные мероприятия к открытию сезона в 12:00 и 14:00 соответственно (6+). В 20:00 в Центральном, Глуховском парках и «Липовой аллее» состоятся кинопоказы фильма «Финист. Первый богатырь» (6+).

3 мая летний сезон откроется в Глуховском парке. Праздник с игровыми и спортивными активностями начнется в 14:00 и завершится в 18:00 концертной программой (12+).

Кроме того, в течение недели в парках «Липовая аллея», Центральный и «Роща» продолжатся системные игровые, спортивные и творческие мероприятия (6+).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.