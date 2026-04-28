сегодня в 16:35

Количество погибших при пожаре на севере Москвы выросло до восьми

Количество погибших при пожаре в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке в Москве выросло до восьми. Следователи и криминалисты осматривают место возгорания, сообщает ГСУ СК России по столице.

Сотрудники Следкома расследуют причины происшествия. Допрашиваются сотрудники фирмы-застройщика, начальник участка объекта, где был пожар.

Еще силовики беседуют с работниками субподрядной организации, которая занималась стройкой. Всех опрашиваемых привезли в подразделение столичного ведомства.

Правоохранители определят причины пожара. Выяснят, кто отвечал за соблюдение требований противопожарной безопасности на стройке.

Возгорание началось днем 28 апреля. Пожар получил четвертый ранг сложности, его общая площадь достигла полутора тыс. квадратных метров. К тушению привлекли в том числе поезд и вертолет. Возгорание потушили.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.