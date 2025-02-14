Женщина упала в шахту лифта на горевшем Электрозаводе в Москве
На Электрозаводе в Москве произошло ЧП. Женщина упала в шахту лифта, сообщает «МК: срочные новости».
Она рухнула с высоты второго этажа.
Сейчас специалисты принимают все меры, чтобы спасти пострадавшую.
8 февраля на Электрозаводе в Москве произошел сильный пожар. Внутри оказались заблокированы люди. Эпицентр возгорания был на втором этаже, но очень быстро распространился по зданию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.