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Женщина упала в шахту лифта на горевшем Электрозаводе в Москве

На Электрозаводе в Москве произошло ЧП. Женщина упала в шахту лифта, сообщает «МК: срочные новости» .

Она рухнула с высоты второго этажа.

Сейчас специалисты принимают все меры, чтобы спасти пострадавшую.

8 февраля на Электрозаводе в Москве произошел сильный пожар. Внутри оказались заблокированы люди. Эпицентр возгорания был на втором этаже, но очень быстро распространился по зданию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.