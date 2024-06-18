Жена казахского оппозиционера Садыкова подтвердила покушение на мужа в Киеве

Супруга казахского оппозиционера Айдоса Садыкова Наталья подтвердила информацию о покушении на ее супруга. Утром в Киеве мужчину пытался застрелить киллер, сообщает украинское издание «Страна.ua» .

По информации СМИ, убийца целился в голову оппозиционера, используя глушитель. Садыков выжил, но его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Оппозиционер живет в Киеве с 2014 года. В Украине он получил статус беженца. Садыков поддерживал протесты 2022 года в Казахстане и публиковал видео с критикой власти. В 2023 году его объявили в розыск.

В Казахстане Садыков провел 2 года в тюрьме за хулиганство, но утверждает, что дело сфабриковано по политическим мотивам.

Ранее на бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору, которого украинские спецслужбы подозревали в госизмене из-за поддержки России, было совершено покушение в городе Старый Оскол Белгородской области. Он скончался в больнице.