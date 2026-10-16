«Занятие окончено»: тренер на Кубани тащил 2-летнего малыша за ухо по залу

Жительница Новороссийская не так давно стала водить двухлетнего сына на занятия в спортивную школу. 12 октября во время тренировки по акробатике один из тренеров сделал малышу подсечку, потому что тот отвлекся во время упражнения.

Мальчик упал, а тренер начал ему говорить о том, что так «нельзя себя вести». Когда ребенок поднялся, тренироваться он уже не хотел, потому что обиделся на взрослого и его крики. Также малыш начал возмущаться на своем детском языке, потому что разговаривать он еще не умеет.

После этого сотрудник спортшколы грубо схватил малыша за ухо и потащил его по залу к матери, после чего объявил, что «занятие окончено». Ребенок в этот момент плакал. Когда мать обратилась за разъяснениями к главному тренеру, тот заявил, что мальчик «огрызался», и поддержал своего коллегу.

«Учитывая возраст сына и то, что он пока не умеет разговаривать, такое объяснение вызвало у меня недоумение», — сказала женщина.

Этим же вечером главный тренер связался с семьей и заявил, что не хочет работать с «проблемными родителями, которые раздувают проблемы из ничего», а также запретил ребенку посещать занятия.

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