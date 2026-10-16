Песков заявил о совпадении позиций Москвы и Вашингтона по Зеленскому

Москва и Вашингтон считают, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет брать ответственность за мирное урегулирование конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает газета «Известия» .

Комментируя слова американского лидера Дональда Трампа, он подчеркнул, что обсуждать урегулирование без действующего украинского руководства невозможно даже при всем желании.

Представитель Кремля также назвал передачу активов пяти иностранных компаний во временное управление в РФ продолжением сложившейся тенденции. По его словам, при принятии решения власти учитывали происхождение компаний из недружественных стран. Песков заявил, что эти страны участвуют в незаконном удержании российских активов и экспроприации собственности российских компаний.

Кроме того, Песков сообщил, что вечером у Владимира Путина состоится международный телефонный разговор.

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