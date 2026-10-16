Рэпера Navai могут выпустить из казахстанского СИЗО под залог 300-400 тыс рублей

Известного российского рэпера Наваи Бакирова (Navai) могут выпустить из казахстанского СИЗО под залог 300-400 тыс. рублей. Защита пытается изменить меру пресечения, сообщает SHOT .

По словам адвоката, сумма залога может составить около 390 тыс. рублей (2,1 млн тенге). Окончательное решение примет суд. В ожидании апелляции, запланированной на следующую неделю, Navai продолжает писать новые песни.

13 октября Navai задержали в Жамбылской области Казахстана на КПП близ границы «Кордай» во время въезда артиста на территорию республики. У него в машине нашли наркотики. По данным Mash, речь идет, предположительно, о 2,5 г марихуаны. Кордайский районный суд отправил Бакирова под арест на 2 месяца.

Музыканта поместили в СИЗО города Тараз, которое известно пытками по отношению к заключенным.

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