Известно пытками: рэпера Navai поместили в СИЗО в казахстанском Таразе

Известного российского рэпера Наваи Бакирова (Navai) поместили в следственный изолятор (СИЗО) казахского города Тараз, известный пытками по отношению к заключенным, сообщает Mash .

Следственный изолятор № 13 стал известен на всю страну в 2022 году из-за сообщений о жестоком обращении с заключенными.

Музыкант находится в камере-одиночке, его адвокат надеется закончить дело за 3 недели. Бакиров запретил юристу общаться с прессой.

13 октября рэпера задержали в Жамбылской области Казахстана на КПП «Кордай» во время въезда артиста на территорию республики. В его машине нашли наркотики. По данному факту возбуждено уголовное дело по подозрению в контрабанде запрещенных веществ.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.