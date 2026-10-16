Пишут каждый день: мошенники обманули москвичку и теперь угрожают убийством

Москвичка Регина сейчас добивается наказания для обманувшей ее на 47 млн рублей мошенницы. Между тем соратники обвиняемой каждый день присылают девушке угрозы убийством.

По словам пострадавшей, мошенница, представившаяся ипотечным брокером, обманом «вытянула» из нее 47 млн рублей, после чего Регина осталась без бизнеса и квартиры и теперь вынуждена жить в нищете. Также от рук злоумышленницы пострадали еще несколько людей, в том числе многодетная мать и беременная женщина. Общий ущерб составил более 100 млн рублей.

Мошенница «кидала» людей по разным схемам, в том числе она одновременно продавала нескольким жертвам одну и ту же квартиру. Женщина обманывала людей на протяжении 10 лет и открыто заявляла, что ей за это ничего не будет, потому что у нее якобы есть «связи» в правоохранительных органах.

Регина и другие пострадавшие добились возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Но теперь девушке ежедневно пишут с анонимных аккаунтов, угрожая ей и ее ребенку убийством. Москвичка считает, что это делают соратники мошенницы.

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