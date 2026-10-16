Минздрав Подмосковья разъяснил порядок оформления паллиативной помощи

Пациенты с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями могут оформить паллиативную помощь через врачебную комиссию медицинской организации, где наблюдаются или лечатся, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Паллиативная помощь направлена на улучшение качества жизни, а не на отказ от лечения. Она включает обезболивание, специализированное питание, психологическую поддержку и обеспечение медицинскими изделиями на дому. Оформление занимает несколько дней, помощь доступна бесплатно по ОМС.

Помощь показана при поздних стадиях онкологических заболеваний, болезнях сердца, легких, почек и печени в стадии недостаточности или декомпенсации, тяжелых дегенеративных заболеваниях нервной системы, необратимых последствиях инсультов и травм, деменции и орфанных заболеваниях. Также выделяют пациентов с угрожающими жизни состояниями, прогрессирующими заболеваниями без возможности радикального лечения и необратимыми состояниями с тяжелой инвалидностью.

Начать можно со звонка на круглосуточную горячую линию +7 (498) 683-83-83. Операторы координационного центра ответят на вопросы и подскажут дальнейшие действия. Центр помогает взрослым и детям по всему Подмосковью.

Лечащий врач подает документы на врачебную комиссию. Она проверяет соответствие диагноза показаниям и принимает решение. Для детей медицинская организация проводит совместную комиссию с Московским областным хосписом (для детей). По итогам оформляют два протокола — о признании нуждаемости и перечне необходимых медицинских изделий. Затем сведения о пациенте вносят в специальный регистр.

Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Московской области Ирина Ушканенко пояснила, что пациентам индивидуально подбирают обезболивание и корректируют противосудорожную терапию, если амбулаторно контролировать состояние не удается. При необходимости их планово госпитализируют для коррекции лечения, купирования тяжелых симптомов или обучения родственников. Пациентам доступны изделия для поддержания функций органов и систем на дому. Если человек не может посетить специалистов, ему помогает выездная патронажная служба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.