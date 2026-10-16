Мострансавто выплачивает водителям и слесарям по 50 тыс руб при трудоустройстве

Водители автобусов и слесари могут получить 50 тыс. рублей при первом трудоустройстве в Мострансавто или возвращении после перерыва более года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

После получения единовременной выплаты сотрудник должен отработать в Мострансавто не менее года.

«Меры поддержки, реализуемые Мострансавто, помогают привлекать специалистов и укреплять кадровый состав предприятия», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В 2025 году по программе трудоустроились 1 786 водителей автобусов и 214 ремонтных рабочих. За январь — сентябрь 2026 года компания приняла еще 1 336 сотрудников этих категорий: 1 182 водителя и 154 ремонтных рабочих.

«Единовременная выплата при трудоустройстве — один из инструментов такой поддержки», — подчеркнул генеральный директор Мострансавто Андрей Майоров, говоря об условиях для начала работы и профессионального развития сотрудников.

По программе «Приведи друга» сотрудник получает 15 тыс. рублей за трудоустройство первого приглашенного специалиста и по 20 тыс. рублей за второго и каждого последующего.

Ежегодный отпуск водителей достигает 42 дней. Компания бесплатно предоставляет форму и организует обязательные медосмотры. Среди дополнительных мер поддержки — путевки в летние оздоровительные лагеря для детей сотрудников и санаторно-курортное лечение в здравницах Кавказа, Геленджика и Московской области для работников предпенсионного и пенсионного возраста. Также действует бесплатная профессиональная переподготовка на категорию D.

Вакансии по филиалам опубликованы на сайте Мострансавто в разделе «Вакансии». Вопросы о трудоустройстве можно задать по номерам *1795 и +7 (903) 161-92-91. Для связи с кандидатами также работает специальный Telegram-бот.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещается в официальном канале mtdi_mo.

Государство активно разрабатывает и поддерживает меры по содействию занятости населения по нацпроекту «Кадры». Например, благодаря господдержке каждый год планируют быстро и качественно готовить по важным для экономики специальностям около 104 тысяч человек. Прежде всего тех, кому найти работу сложнее — людей предпенсионного возраста, безработных, женщин с детьми дошкольного возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Множество специалистов уже удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки», — отметил он.