Врачи предупредили об опасности купания в море и бассейнах после наводнений

После сильных ливней и наводнений лучше временно отказаться от купания в море, бассейнах и пресных водоемах. Вода может содержать опасные бактерии и вирусы, а определить степень ее загрязнения на глаз удается далеко не всегда. Об этом РИАМО рассказали врачи Нина Данилкина и Артем Мацола.

«Вообще лучше после этого не купаться ни в бассейне, ни в море. Если это море, открытый водоем, все со дна всплывает на поверхность, поэтому риск заражения возрастает», — предупредила врач-терапевт Нина Данилкина.

По ее словам, насторожить отдыхающих должны мутная вода, неприятный запах, хлопья и признаки цветения. В бассейнах поводом отказаться от купания может стать чрезмерно сильный запах хлора.

Врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник «Персона» и «Прозрение» Артем Мацола также отметил, что после наводнения в воде может находиться большое количество болезнетворных микроорганизмов.

«Оценить точные риски купания сразу после наводнения сложно, но необходимо понимать, что вода в такой период становится средой, в которой может содержаться большое количество вирусов и бактерий», — объяснил Мацола.

Он подчеркнул, что особенно важно избегать попадания загрязненной воды в рот, нос и глаза. При этом купание в пресных водоемах после подтоплений представляет повышенный риск. Если выбирать между морем и бассейном, то следует учитывать состояние воды и качество ее обеззараживания. Однако даже морская вода не гарантирует защиты от инфекций, особенно вблизи мест попадания сточных вод.

Данилкина добавила, что после контакта с загрязненной водой необходимо внимательно следить за самочувствием.

«Если есть симптомы — повышенная температура, жидкий стул, рвота, боли в животе, — обязательно надо посетить врача», — подчеркнула терапевт.

Специалисты рекомендуют возобновлять купание после наводнений только тогда, когда качество воды проверено и местные санитарные службы подтвердили ее безопасность.

Ранее появилась информация, что горящие туры в Анталью стоят 30 тыс. рублей, однако из-за ливней распродажи нет. В АТОР опровергли информацию о скидках из-за затопленных пляжей. Что касается цены, это единичное предложение с вылетом на следующий день.

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