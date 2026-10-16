Момент прилета кирпича в голову пассажирки МЦД-2 попал на видео

Московская межрегиональная транспортная прокуратура держит на контроле расследование уголовного дела о травмировании пассажирки электропоезда на МЦД-2, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно, в начале октября в окно электропоезда на Рижском направлении прилетел кирпич, который попал в пассажирку. Девушка 2004 года рождения получила травмы головы.

На опубликованных кадрах видно, как во время движения в заполненный пассажирами вагон электрички влетает кирпич. Он попал в голову сидящей вблизи окна девушки.

По факту произошедшего сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и виновных лиц для их задержания.

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