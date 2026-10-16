Психолог назвала зимнюю альтернативу антидепрессантам
Клинический психолог Марианна Абравитов заявила, что лыжи и коньки помогают поддерживать настроение и мотивацию в сезон короткого светового дня, сообщает RT.
По словам специалиста, зимой человеку часто хочется меньше двигаться, больше есть и спать. Спорт способствует выработке дофамина и эндорфина. Аэробная нагрузка на морозном воздухе заставляет сердце активнее работать и насыщает кровь кислородом.
Абравитова сравнила эффект от лыж и коньков с антидепрессантом: физическая усталость может сочетаться с приливом сил и эйфорией. Занятия на улице также помогают восполнить недостаток солнечного света.
«Если взять коньки, то они требуют идеальной координации в сезон, когда сложно сосредоточиться. Это мощнейшая тренировка вестибулярного аппарата. И в момент катания на коньках человек не думает о работе, о бытовых проблемах, а лишь о происходящем здесь и сейчас. Своего рода это медитация в движении», — пояснила специалист.
Беговые лыжи задают монотонную ритмичную нагрузку, которая снижает уровень стресса и тревожности, добавила психолог.
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