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Башкирскую группу AY YOLA включили в первый раунд голосования «Грэмми»

Культура

Башкирская группа AY YOLA поборется за музыкальную премию «Грэмми» в двух категориях, сообщает пресс-служба коллектива.

На награду претендуют альбом Ural Batyr и сингл Aihylyu. Они включены в официальный бюллетень первого раунда голосования премии.

Ural Batyr будет бороться за статуэтку в номинации «Лучший альбом глобальной музыки», а Aihylyu — в категории «Лучшая аранжировка для инструментов и вокала».

Ural Batyr — дебютный концептуальный альбом группы, основанный на древнем башкирском эпосе «Урал-батыр». Он состоит из 12 композиций. Трек Aihylyu посвящен дочери Луны и царя птиц Самрау, одной из героинь эпоса «Урал-батыр».

Альбом и сингл были вдохновлены культурным наследием Башкортостана. В  AY YOLA  отметили, что включение группы в первый раунд голосования «Грэмми» — это «возможность заявить о башкирской музыке и культуре на высочайшем уровне мировой музыкальной индустрии».

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