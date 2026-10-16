В Подмосковье волонтеры проведут акции по раздельному сбору отходов

Волонтеры экологических объединений организуют сбор вторсырья в Московской области 17 и 18 октября. Принять участие смогут жители и гости региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Акции по раздельному сбору отходов пройдут в ближайшие выходные. На всех площадках участникам помогут местные эковолонтеры. Собранное сырье отправят на переработку.

17 октября пункты будут работать по следующим адресам: • Королев — ул. Калинина, д. 6В, с 11:00 до 13:00; проезд Макаренко, д. 1, с 11:00 до 12:00. • Красногорск — Красногорский бульвар, д. 18, с 11:00 до 12:00. • Раменское — ул. Гурьева, д. 15, к. 1, с 11:00 до 13:00. • Быково Раменского округа — Школьный туп., д. 1А, с 12:00 до 15:00. • Долгопрудный — ул. Набережная, д. 35, с 12:00 до 13:30. • Люберцы — Наташинский парк, ул. Коммунистическая, д. 4, к. 1, с 12:00 до 15:00.

18 октября акции состоятся в Чехове на ул. 8 Марта, д. 1а, с 09:00 до 09:50 и в Щелкове на ул. Талсинской, д. 64, с 12:00 до 14:00.

Мероприятия могут отменить, в том числе из-за погоды. Информацию о проведении акций и перечень принимаемого вторсырья необходимо уточнить у организаторов.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что в регионе растет число людей, заинтересованных в экологической повестке и продвижении своих идей. Среди приоритетных задач остается просветительская работа с детьми и взрослыми.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.