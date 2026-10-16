Музей-заповедник «Дмитровский кремль» проведет экскурсию по фондохранилищу

Музей-заповедник «Дмитровский кремль» 17 октября в 11:00 проведет экскурсию «Многогранная графика» в рамках проекта «Открытые фонды». Гости увидят произведения из музейного собрания и узнают об их хранении, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экскурсия «Многогранная графика» позволит посетителям заглянуть в фондохранилище музея-заповедника «Дмитровский кремль» и познакомиться с работой, которая обычно скрыта от глаз гостей.

Участники увидят офорты и литографии, ксилографии и линогравюры, рисунки тушью и карандашом, акварели и гуаши.

Ведущий научный сотрудник музея Наталья Васильевна Табунова, хранитель одной из самых больших и разнообразных музейных коллекций, расскажет, как предметы попадают в фондохранилище и какие условия нужны для их хранения. Она также познакомит гостей с понятием атрибуции.

Экскурсия начнется 17 октября в 11:00. Необходима предварительная запись. Возрастная маркировка — 6+.

Адрес музея: Московская область, г. Дмитров, Историческая площадь, 16.

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