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На экс-мэра Купянска Мацегору совершили покушение в Белгородской области

На бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору, которого украинские спецслужбы подозревали в госизмене из-за поддержки России, было совершено покушение в городе Старый Оскол Белгородской области, сообщает РИА Новости.

Покушение подтвердили в правоохранительных органах. Подробную информацию разглашать не стали в интересах следствия.

Сейчас Мацегора является директором спортивного комплекса «Георгиевский» в Старом Осколе.

Бывшего мэра города Купянск в Харьковской области Геннадия Мацегора расстреляли около его дома в Белгородской области. Покушение произошло 7 июня. Бывший мэр выжил и был экстренно доставлен в одну из столичных клиник.

В августе 2022 года Генпрокуратура Украины обвинила бывшего мэра Купянска в госизмене из-за поддержки Вооруженных сил РФ.