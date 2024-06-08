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Экс-мэр украинского Купянска выжил после покушения в Белгородской области

Бывшего мэра города Купянск в Харьковской области Геннадия Мацегора расстреляли около его дома в Белгородской области. За его жизнь борются врачи, сообщает Mash .

Покушение произошло накануне в Старом Осколе. Мацегора выжил и был экстренно доставлен в одну из столичных клиник. В настоящее время мужчина находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Последним местом работы Мацегоры был ФОК «Георгиевский», где он занимал должность директора.

Как сообщают СМИ, ответственность за покушение на Геннадия Мацегора взяло на себя Главное управление разведки Минобороны Украины.

В августе 2022 года Генпрокуратура Украины обвинила бывшего мэра Купянска в госизмене из-за поддержки Вооруженных сил РФ.

В начале декабря прошлого года экс-депутата Верховной рады Украины Илью Киву убили выстрелом в голову в подмосковном Одинцове. Ответственность за убийство на себя также взяла украинская разведка.