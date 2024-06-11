Экс-мэр Купянска Мацегора умер после покушения в московской больнице

Бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора скончался после покушения, произошедшего в Белгородской области в июне, сообщает Baza .

В него стреляли возле дома в Старом Осколе. После покушения Мацегору в критическом состоянии доставили в московское медучреждение. Доктора боролись за его жизнь, но экс-чиновник скончался от полученных ранений.

Ответственность за покушение на экс-мэра Купянска взяла на себя украинская разведка.

Летом 2022 года Генпрокуратура Украины обвинила Мацегору в госизмене из-за поддержки ВС РФ. Он переехал в Старый Оскол, где работал директором спортцентра.

В декабре 2023 года в Подмосковье убили бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву. Ему выстрелили в голову в Одинцове. Ответственность за данное убийство на себя также взяло ГУР.