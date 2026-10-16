Школьники из Домодедова победили на Всероссийском экологическом форуме

Команда «Исток» Домодедовского образовательного комплекса «Орбита» заняла первое место на Всероссийском детском экологическом форуме «Экология. Креатив. Образование — 2026», который завершился 15 октября в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Школьники представили проект «Субботник-экспедиция «Исток»», посвященный очистке береговых линий малых рек Подмосковья, укреплению берегов и изучению водных организмов.

В команду вошли ученики Востряковского лицея № 1 и Новобытовской школы города Домодедово — Мария Ульянова, Сергей Еремин и Стефания Тудор. Проектом руководила педагог Елена Шинкаренко.

В секции «Охрана и восстановление водных экосистем» участники представили свои проекты и получили профессиональный опыт. Они общались с учеными и отраслевыми экспертами, разбирали сложные практические задачи и искали решения актуальных природоохранных проблем.

В начале октября школьники под руководством Елены Шинкаренко также стали победителями Всероссийского детского экологического форума в Магнитогорске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.