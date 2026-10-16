Лукашенко: Украина не сможет заключить мир с Россией после 2027 года

Если Украина не заключит мир с Россией в этом году, то в следующем это сделать будет гораздо сложнее, а потом и вовсе невозможно. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Его слова цитирует агентство «БЕЛТА» .

Лукашенко отметил, что в завершении конфликта заинтересованы как Украина, так и Россия, так как он приводит к негативным последствиям для обеих стран. Глава Белоруссии убежден, что стороны в любом случае заключат мир. Это может произойти если не в этом, то в следующем году.

«Украинцам, если они не пойдут на мирное урегулирование в этом году, в следующем будет еще сложнее, а потом и невозможно будет», — добавил белорусский президент.

Также Лукашенко подчеркнул, что Россия готова к заключению мирной сделки.

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