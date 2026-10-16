Россиянам напомнили, что чай и кофе могут снижать усвоение препаратов железа

Врач-терапевт «СберЗдоровья» Анастасия Полякова предупредила, что чай и кофе могут ухудшать усвоение железа и лекарств на основе левотироксина натрия, сообщает RT .

Большинство лекарств рекомендуется запивать обычной негазированной водой комнатной температуры. Чай и кофе могут уменьшать эффективность лечения из-за содержащихся в них полифенолов.

«Так, чай и кофе содержат полифенолы — органические вещества растительного происхождения, которые могут препятствовать всасыванию некоторых лекарств и тем самым уменьшать эффективность лечения. Например, эти напитки могут снижать усвоение препаратов железа, а также лекарств на основе левотироксина натрия, которые применяют для заместительной гормонотерапии при гипотериозе — снижении функции щитовидной железы», — пояснила Полякова.

Кофеин стимулирует нервную систему и может вызывать учащенное сердцебиение, дрожь, тревожность и нарушения сна. Некоторые антидепрессанты способны усиливать и продлевать эти эффекты, увеличивая нагрузку на нервную систему, отметила врач.

Взаимодействия зависят от препарата, его дозировки, количества напитка и времени употребления. Полякова посоветовала уточнять у лечащего врача, можно ли сочетать лекарство с чаем или кофе и какой интервал нужно соблюдать.

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