Более 5 тыс молодых многодетных семей Подмосковья получили по 300 тыс руб

Молодые многодетные семьи Московской области с 2025 года получили более 1,5 млрд рублей в виде единовременных выплат при рождении третьего или последующего ребенка. Поддержкой воспользовались свыше 5 тыс. семей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Подмосковье с 2025 года действует единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующего ребенка в молодой семье. С начала 2026 года ее получили 2,3 тыс. семей на общую сумму 697 млн рублей.

«С момента введения выплаты поддержку получили уже более 5 тысяч семей, а общий объем выплаченных средств достиг свыше 1,5 млрд рублей. Выплата призвана помочь родителям на важном этапе жизни, когда в молодой многодетной семье появляется еще один ребенок», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Выплата предоставляется молодым родителям в возрасте до 35 лет включительно. Хотя бы один из родителей должен иметь постоянную регистрацию в Московской области. Среднедушевой доход семьи не учитывается.

Заявление нужно подать в течение шести месяцев со дня рождения ребенка через региональный портал госуслуг: https://uslugi.mosreg.ru/services/23087. Решение принимают в течение 10 рабочих дней, деньги поступают на счет заявителя в течение месяца.

Ранее вице-губернатор Людмила Болатаева отмечала, что поддержка семей с детьми остается приоритетом социальной политики региона. Для многодетных семей действуют ежемесячные пособия, компенсации расходов на ЖКХ, бесплатный проезд и льготы при поступлении в учебные заведения. Власти Подмосковья неоднократно называли демографическую политику одним из ключевых направлений работы регионального правительства.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.