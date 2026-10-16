Воспитанник ФСК «Заречье» Александр Плеханов показал настоящий характер! В соревнованиях, собравших свыше 500 спортсменов из более чем 60 регионов России, Александр выступил в весовой категории до 60 кг, сообщил глава Подольска Григорий Артамонов.

В схватках с сильнейшими дзюдоистами он проявил выдержку, мастерство и волю к победе.

«Для него эта медаль — закономерный результат многолетнего упорного труда. За успехом стоят ежедневные многочасовые тренировки и несгибаемая воля. Желаю Александру не останавливаться на достигнутом, крепкого здоровья и новых высот! Особая благодарность его наставнику — заслуженному тренеру России Дмитрию Воробьеву. Спасибо за профессионализм, терпение и воспитание настоящих чемпионов», — написал глава.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.