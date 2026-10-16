«Единая Россия» приглашает жителей отметить День отца на площадках Подмосковья

В третье воскресенье октября в России отмечается День отца — он напоминает о важной роли отца в жизни ребенка и семьи, ежедневной ответственности, заботе и личном примере, на котором растут дети. Праздник был учрежден в 2021 году по инициативе депутата от подмосковной «Единой России» Дениса Майданова, сообщает пресс-служба партии.

15 октября

В 15:00 в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» пройдет семейный фестиваль «Папа может!». В программе —лекции ведущих специалистов Дмитровского родильного дома, мастер-классы, конкурсы и розыгрыш призов. 17 октября в Доме культуры поселка Буденновец участники творческой мастерской смогут своими руками изготовить памятный сувенир, а в Доме культуры «Созвездие» в поселке Горшково пройдет музыкальный вечер.

16 октября

В Солнечногорске состоится семейный мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц. Готовые кормушки разместят в парковых зонах округа. Мероприятие начнется в 14:00 по адресу: улица Советская, дом 2. К участию приглашают всех желающих.

Также в поселке Новая Ольховка Наро-Фоминского округа состоятся танцевальный флешмоб и мастер-класс «Подарок для папы», а в поселке Васильчиново папы вместе с детьми примут участие в спортивных эстафетах. 17 октября в Центральном парке Наро-Фоминска для отцов организуют спортивный квест «Папа, я люблю тебя!».

17 октября

В футбольном центре «Метеор» в Балашихе состоится спортивный праздник «Папа — мой тренер». В программе — товарищеский матч между командой участников СВО «Штурм» и молодежной сборной «Молодой Гвардии Единой России».

Для детей организуют футбольные мастер-классы и восемь тематических зон. Игроки команды поделятся спортивным опытом и помогут ребятам освоить базовые футбольные навыки: поставить удар, научиться действовать в обороне и работать в команде. Начало мероприятия в 10:00.

18 октября

На площадке городского парка культуры и отдыха Чехова в 12:00 начнется награждение отцов и концертные номера, после чего гостей ждут игры и эстафеты для пап и детей в рамках программы «Папа может!», мастер-класс «Папины умения», спортивный мастер-класс и мини-турнир по армрестлингу, а в 14:00 — семейный турнир по петанку; на протяжении праздника с 12:00 до 15:00 будут работать чайная зона с угощениями и полевая кухня с бесплатной раздачей горячей каши.

Поддержка семей с детьми — одно из приоритетных направлений народной программы «Единой России». В регионе проживают более 1,2 млн семей с детьми. За последние пять лет количество многодетных семей увеличилось почти на 40%. Им доступны меры социальной поддержки, включая льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатное питание школьников, компенсации расходов, предоставление земельных участков и помощь в организации детского отдыха.

Особое внимание в регионе уделяют семьям, где хотя бы одному родителю не исполнилось 35 лет: им предоставляют социальную выплату на покупку или строительство жилья в размере 35% от расчетной стоимости. Условие — признание семьи нуждающейся в жилье: это менее 10 кв. метров на человека. Право на первоочередное получение выплаты имеют многодетные семьи и семьи участников СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.