В Долгопрудном ремонтируют поликлинику клинической больницы

Строители подготовили основание пола и возвели перегородки на шестом и седьмом этажах поликлиники Долгопрудненской клинической больницы. Капремонт планируют завершить в 2029 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт поликлиники Долгопрудненской клинической больницы проходит на улице Павлова, 2, корпус 8. Сейчас строители работают на шестом и седьмом этажах, где уже подготовили основание пола и возвели перегородки между кабинетами.

«Следующий этап — ремонт пятого и четвертого этажей. Работы организованы поэтапно, чтобы поликлиника могла продолжать прием пациентов», — сообщила пресс-служба ведомства.

В здании отремонтируют фасад и входную группу, заменят кровлю и все инженерные системы. Внутренние помещения обновят, установят новое сантехническое оборудование, окна и двери. Для поликлиники закупят новую мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроят.

Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Завершение всего ремонта запланировано на 2029 год.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.