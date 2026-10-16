Нарколог Шакуров объяснил, как алкоголь усиливает тревогу и вызывает зависимость

Врач назвал тревожными признаками навязчивые мысли об алкоголе, желание выпить при первой возможности и раздражение, если это не удается. Другой сигнал — потеря контроля над количеством выпитого. Зависимость не обязательно сопровождается ежедневным пьянством или запоями.

Если человек продолжает пить вопреки ссорам с близкими и проблемам на работе, это повод обратиться за помощью. Алкоголь также нарушает структуру сна, делает его поверхностным и вызывает ночные пробуждения. Попытки лечить им бессонницу усугубляют проблему.

После лечения к срыву могут привести стресс, психологическая тяга, окружение и уверенность, что теперь получится пить умеренно. По словам Шакурова, нужны работа со специалистами, поддержка близких и навыки преодоления трудностей без спиртного.

«Ждать тяжелых последствий не стоит. Если контролировать количество выпитого становится все труднее, а попытки бросить самостоятельно заканчиваются срывами, лучше записаться к наркологу: чем раньше начато лечение, тем выше шанс остановить болезнь», — заключил Шакуров.

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