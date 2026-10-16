Жителей Подмосковья предупредили о сильном тумане во второй половине дня

Туман с видимостью 100-500 м прогнозируется на территории Московской области во второй половине дня и вечером 16 октября, ночью с 16 на 17 октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Также туман будет в Подмосковье утром и в первой половине дня 17 октября.

Жителям региона, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, посоветовали воздержаться от выхода на улицу. А пешеходам нужно быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

Водителям напомнили, что при движении в тумане следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Большинство ДТП в непогоду происходит с движущимся впереди автомобилем. Еще важно учитывать, что туман скрадывает расстояние, поэтому лучше увеличить обычную дистанцию.

Кроме того, при движении в тумане повышается утомляемость водителей. При ухудшении видимости до 50 м движение транспорта прекращается.

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