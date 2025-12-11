Забыла родителей и 16-летнего сына: как себя чувствует избитая модель с Кубани

Сильно избитая инста-модель Анжелика Т. забыла, что у нее есть родители и 16-летний сын. Пациентку готовят к переводу в реабилитационный центр, сообщает Mash .

Медики сказали, что воспоминания к женщине вернутся, но когда — пока неизвестно.

В больницу инста-модель попала 23 ноября. У нее диагностировали тяжелый ушиб мозга, кровоизлияние и десятки гематом. За 18 дней состояние пациентки стабилизировали, а долечивать ее планируют в центре реабилитации, где специалисты попробуют вернуть память.

Анжелике сделали две трепанации черепа. Послеоперационный период осложнился галлюцинациями и судорогами: пострадавшая срывала датчики, пыталась убежать и не реагировала на вопросы.

Бойфренд инста-модели, который, предположительно, ее избил, на сегодняшний день находится в розыске. Ему может грозить до 8 лет тюрьмы.

9 декабря стало известно, что кубанскую модель Анжелику разыскивают две недели. В последний раз ее видели с мужчиной, которого семья девушки не знает. После исчезновения выяснилось, что ее личные вещи на месте. Вечером в тот же день Анжелику нашли в реанимации в московской больнице. Она с трудом идет на контакт, сложно вспоминает детали случившегося.

Уголовное дело возбуждено по факту причинения тяжких телесных повреждений.

