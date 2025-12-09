Бесследно исчезла с любовником? Столичную модель ищут уже 2 недели

В Москве на протяжении уже двух недель ищут 33-летнюю модель Анжелику. В последний раз она была замечена вместе с мужчиной, которого семья девушки не знает, сообщает « 112 ».

Исчезновение Анжелики обнаружили ее сестры. По их словам, пропавшая постоянно держала телефон в руках и оперативно отвечала близким, но внезапно перестала выходить на связь.

Знакомый Анжелики в Москве подтвердил, что по адресу проживания девушка отсутствует. Личные вещи пропавшей, среди которых смартфон, документы, личный дневник, остались в квартире.

По словам соседей, они видели, как девушка уходит из квартиры с каким-то мужчиной значительно старше нее. Семья пропавшей слышала о бойфренде, но ничего о нем не знает.

Близкие Анжелики боятся, что мужчина с ней «что-то сделал». Они обратились в полицию.

Судя по опубликованным фото, в квартире нашли смартфоны, паспорт, наушники и банковскую карту, принадлежащую девушке. Также в комнате лежат два сложенных чемодана.

