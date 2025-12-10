Уголовное дело возбудили по факту зверского избиения кубанской инста-модели

После того, как неизвестные избили краснодарскую модель Анжелику в Москве, правоохранители возбудили уголовное дело. У пострадавшей частичная амнезия, сообщает Baza .

Уголовное дело возбуждено по факту причинения тяжких телесных повреждений. Девушка в разговоре с семьей отрицала, что к атаке причастен ее возлюбленный Дмитрий. Однако силовики отрабатывают и такую версию.

Анжелику отправили в отдельную палату. Пострадавшей сложно разговаривать. Ей тяжело вспоминать обстоятельства произошедшего.

Доктора считают, что модели предстоит долгая реабилитация. Девушку побрили налысо, ей сделали трепанацию черепа, чтобы нормализовать состояние.

9 декабря стало известно, что кубанскую модель Анжелику разыскивают уже две недели. В последний раз ее заметили с мужчиной, которого семья девушки не знает. После исчезновения выяснилось, что личные вещи девушки на месте.

Вечером в тот же день Анжелику нашли в реанимации в московской больнице. Девушка с трудом идет на контакт. Ей сложно вспомнить детали случившегося.

