Найденная в Москве кубанская модель озвучила подробность жестокого нападения

Найденная в Москве модель заявила, что ее били в квартире с мужчиной и женщиной

Кубанская модель Анжелика, которая ранее пропала в Москве, пережила жестокое избиение. Сейчас она находится в реанимации, с трудом идет на контакт и не помнит многих деталей произошедшего, сообщает «112» .

Состояние 33-летней пострадавшей оценивается врачами как критическое.

«Я приехала, ничего не помню, как оказалась в больнице», — сказала модель.

По словам потерпевшей, в квартире, где произошло нападение, находились два человека: мужчина и женщина. Причина, по которой избили Анжелику, пока не называется.

Полиция уже начала активные действия по установлению личностей и задержанию подозреваемых в избиении.

Двухнедельные поиски Анжелики начались после того, как она бесследно исчезла в Москве. Она была обнаружена 9 декабря в столичной реанимации.

Ранее стали известны другие подробности о жизни Анжелики — оказывается, у женщины был возлюбленный, с которым она поссорилась прямо перед пропажей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.