Взрыв в горящем здании во Фрязине произошел из-за газового баллона

Причиной взрыва в горящем административном здании во Фрязине стал газовый баллон, сообщает ТАСС .

Ранее в горящем здании НИИ во Фрязине раздался взрыв, этот момент попал на видео. Ролик начинается с кадров горящего здания. Затем из одного из окон вырывается шар огня, раздается громкий звук взрыва.

Количество погибших при возгорании увеличилось до четырех человек. Как рассказал источник, два человека выпали из окна, еще двое не смогли выбраться из горящего здания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по ликвидации крупного пожара продолжается.

«На месте работает 12 бригад скорой», — добавил глава региона.