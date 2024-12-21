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Взрыв произошел в отделении банка в Петербурге

В отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщает «Фонтанка» .

Предварительно, в ЧП никто не пострадал. Обстоятельства данного инцидента уточняются.

Взрывом из здания выбило двери и окна, они валяются на тротуаре. Что стало причиной взрыва, неизвестно.

В субботу фейерверки запустили в торговом центре в Королеве и пытались поджечь пиротехнику в здании Костинского отдела полиции УМВД РФ по городскому округу Королев. Задержали 63-летнего мужчину. Еще злоумышленник запустил салют в помещении «Почты России» в Химках.

Кроме того, в столичном МФЦ в районе Отрадное 70-летняя пенсионерка, обманутая украинцами, взорвала петарды.