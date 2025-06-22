Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Серове Свердловской области
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В Серове Свердловской области прогремел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, пострадали четыре человека, сообщает SHOT.
Как рассказали очевидцы, среди пострадавших есть и дети.
ЧП произошло в воскресенье утром в районе 09:30. Предварительно, мужчина с пятого этажа жилого дома поставил чайник, а затем произошел взрыв.
Люди после ЧП выбегали из дома, выносили питомцев. Разбор завалов там еще продолжается.
Ранее взрыв газа произошел в жилом доме № 30/8 по улице Тухачевского в Ставрополе . Пострадали три человека.