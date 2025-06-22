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Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Серове Свердловской области

В Серове Свердловской области прогремел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме, пострадали четыре человека, сообщает SHOT .

Как рассказали очевидцы, среди пострадавших есть и дети.

ЧП произошло в воскресенье утром в районе 09:30. Предварительно, мужчина с пятого этажа жилого дома поставил чайник, а затем произошел взрыв.

Люди после ЧП выбегали из дома, выносили питомцев. Разбор завалов там еще продолжается.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме № 30/8 по улице Тухачевского в Ставрополе . Пострадали три человека.