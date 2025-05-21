Губернатор Владимиров: число пострадавших из-за взрыва газа выросло до 3
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что число пострадавших из-за взрыва газа в квартире в Ставрополе увеличилось до 3 человек, среди них есть ребенок. Об этом сообщает РИА Новости.
Взрыв газа произошел в жилом доме №30/8 по улице Тухачевского. До этого сообщалось об одной пострадавшей женщине.
Владимиров ранее сообщил в своем Telegram-канале, что пожар на месте взрыва газа был потушен. Как только станет возможно, поврежденный дом будет обследован для планирования его восстановления.
Ранее появилось видео, снятое в квартире в Ставрополе, где произошел взрыв газа. В ролике показано, что фасадные станы квартиры выбило полностью, на их месте — дыры. Обломки стен валяются в комнатах, под ними видны разбросанные вещи.