Обломки стен и разбросанные вещи: видео из квартиры, взорвавшейся в Ставрополе

сегодня в 08:48

Появилось видео из квартиры, взорвавшейся в Ставрополе

SHOT разместил у себя видеоролик, снятый в квартире в Ставрополе, где произошел взрыв газа.

В видео показано, что фасадные станы квартиры выбило полностью, на их месте — дыры. Обломки стен валяются в комнатах, под ними видны разбросанные вещи.

Ранее мэр Ставрополя Иван Ульянченко уточнил, что взрыв газа произошел в жилом доме №30/8 по улице Тухачевского. В результате ЧП пострадала женщина. Подробности происшествия выясняются

Было опубликовано видео, на котором показано, как люди выбегают из подъезда поврежденного из-за взрыва дома.