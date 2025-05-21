Обломки стен и разбросанные вещи: видео из квартиры, взорвавшейся в Ставрополе
Появилось видео из квартиры, взорвавшейся в Ставрополе
SHOT разместил у себя видеоролик, снятый в квартире в Ставрополе, где произошел взрыв газа.
В видео показано, что фасадные станы квартиры выбило полностью, на их месте — дыры. Обломки стен валяются в комнатах, под ними видны разбросанные вещи.
Ранее мэр Ставрополя Иван Ульянченко уточнил, что взрыв газа произошел в жилом доме №30/8 по улице Тухачевского. В результате ЧП пострадала женщина. Подробности происшествия выясняются
Было опубликовано видео, на котором показано, как люди выбегают из подъезда поврежденного из-за взрыва дома.