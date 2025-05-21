Мэр Ульянченко: женщина пострадала из-за взрыва бытового газа в Ставрополе

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Взрыв бытового газа произошел утром в среду в Ставрополе в жилом доме №30/8 по улице Тухачевского, сообщил мэр города Иван Ульянченко.

Он уточнил, что в результате взрыва пострадала женщина. Сейчас пациентку на машине скорой помощи везут в больницу.

«Нахожусь на месте трагедии, ситуацию держу на личном контроле», — написал Ульянченко в своем Telegram-канале.

По словам мэра, на месте ЧП работают все экстренные службы Ставрополя. Поврежденный из-за взрыва газа дом отключен от коммуникаций. Подробности инцидента выясняются.