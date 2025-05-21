Огонь и выбегающие люди: появилось видео с места взрыва газа в Ставрополе

сегодня в 08:30

Появилось видео с места взрыва газа в Ставрополе

SHOT опубликовал видеоролик с места взрыва газа в жилом доме в Ставрополе. Там можно увидеть людей, которые выбегают из поврежденного дома.

В ролике показана квартира, где произошел взрыв. Из нее валит густой дым и языки пламени.

Ранее мэр города Иван Ульянченко рассказал, что взрыв газа произошел в жилом доме №30/8 по улице Тухачевского. Пострадала женщина, ее госпитализировали.

Пострадавшую доставили в 4-ю горбольницу.

Из-за упавших обломков повреждено около 60 машин.