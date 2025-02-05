Выжил только один: мать с пятилетним ребенком упала с 16 этажа на Украине
В Одессе пятилетний ребенок выжил при падении с матерью с 16 этажа
Фото - © Иванов Алексей / Фотобанк Лори
В Одессе мать и ее пятилетний ребенок выпали из окна 16 этажа. При падении женщина погибла, несовершеннолетнему удалось выжить, сообщает украинская «Страна.ua» со ссылкой на полицию.
После падения выжившего ребенка увезли в больницу. Информации о его состоянии нет.
Одесские паблики утверждают, что женщина «выпрыгнула». Официальной информации о причинах и деталях случившегося не приводится.
4 февраля криминалист выпал из окна Судебно-экспертного центра Следственного комитета в Москве. Правоохранитель упал с высоты 4-5 этажа, его госпитализировали.
Накануне также выпал из окна глава УФАС России по Карелии Артур Пряхин. Главного антимонопольщика республики спасти не удалось.