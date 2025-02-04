Криминалист выпал из окна Судебно-экспертного центра СК в Москве

Криминалист Следственного комитета выпал из окна Судебно-экспертного центра СК на улице Строителей в российской столице. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на свой источник.

Сотрудник Следкома мог выпасть из окна четвертого или пятого этажей. Инцидент заметили коллеги пострадавшего.

Работники Следственного комитета позвонили в скорую помощь. Врачи оперативно приехали и пытаются спасти силовика.

Ранее глава УФАС России по Карелии Артур Пряхин выпал из окна на работе. Спасти его не удалось.