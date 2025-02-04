Главный антимонопольщик Карелии выпал из окна на работе и погиб — СМИ
«Фактор»: глава УФАС Карелии Пряхин выпал из окна на работе и погиб
Фото - © Медиасток.рф
Глава Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Карелии Артур Пряхин погиб на рабочем месте, утверждает местное издание «Фактор». По его данным, глава республиканского УФАС выпал из окна пятого этажа. Официально эта информация пока не подтверждалась.
Днем 4 февраля труп предполагаемого Пряхина нашли очевидцы. Тело лежало под окнами административного здания на набережной Варкауса. Главе УФАС по Карелии было 56 лет.
Официального подтверждения гибели Пряхина пока нет.
Ранее в Москве задержали мужчину, который избил свою знакомую и выбросил ее из окна. В результате падения девушка погибла. Злоумышленника обвиняют в убийстве.