«Фактор»: глава УФАС Карелии Пряхин выпал из окна на работе и погиб

Глава Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Карелии Артур Пряхин погиб на рабочем месте, утверждает местное издание «Фактор» . По его данным, глава республиканского УФАС выпал из окна пятого этажа. Официально эта информация пока не подтверждалась.

Днем 4 февраля труп предполагаемого Пряхина нашли очевидцы. Тело лежало под окнами административного здания на набережной Варкауса. Главе УФАС по Карелии было 56 лет.

Официального подтверждения гибели Пряхина пока нет.

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