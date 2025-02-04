В Москве девушку избили и выбросили из окна многоэтажки

В Новой Москве мужчина поссорился с подругой и вытолкнул ее из окна

В Новой Москве мужчина обвиняется в убийстве своей знакомой на улице Маршала Савицкого. По версии следствия, фигурант побил девушку и толкнул ее, после чего пострадавшая выпала из окна и погибла, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Происшествие случилось 2 февраля. Мужчина поссорился с девушкой в квартире на улице Маршала Савицкого.

В ходе конфликта обвиняемый избил знакомую, после чего толкнул ее в сторону оконного проема. Девушка не удержала равновесие, выпала из окна и разбилась, погибнув на месте.

Москвича обвинили по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Следствие намерено ходатайствовать перед судом, чтобы фигуранта заключили под стражу.

Ранее москвич случайно задушил любовницу во время БДСМ-игр. Мужчина утверждал следователям, что потерял контроль и ненамеренно убил спутницу.