Потерял контроль: москвич случайно задушил любовницу во время секс-игрищ

Мужчина случайно задушил любовницу во время БДСМ-игр в Москве

38-летний москвич убил 29-летнюю любовницу во время сексуальных игр. Он рассказал, что закрыл ей рот и передержал, сообщает SHOT .

Мужчина сам позвонил в полицию и заявил о случившемся.

По его словам, он пригласил девушку к себе в квартиру в Дмитровском районе. Там они устроили БДСМ-игры. Во время полового акта партнерша неожиданно обмякла и потеряла сознание, тогда мужчина отпустил ее рот, но было уже поздно.

Сначала москвич растерялся и вынес тело в подъезд. Но потом он решил вызвать экстренные службы. Жертву обнаружили на лестничной площадке. Откачать девушку уже не удалось. На теле погибшей увидели синяк под глазом и ссадину на губе.

Мужчину задержали. Он уверяет, что не убивал партнершу намеренно, а якобы потерял контроль во время секс-игрищ.

Ранее задержанный был судим за уклонение от уплаты алиментов, еще москвича подозревали в торговле наркотиками.