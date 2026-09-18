Школы, детсады и вузы: можно ли получить запись с камер и кто принимает решение о доступе

Камеры в образовательных учреждениях — привычная реальность: они висят на входах, в коридорах, на лестничных пролетах, а иногда и в самих классах и группах. Но когда родители или студенты просят показать запись, они часто слышат отказ. Насколько он правомерен и кто на самом деле решает, кому открыть архив, читайте в материале РИАМО.

Можно ли устанавливать камеры в школах, детсадах и вузах: законы и правила Фото - © Алёшина Оксана / Фотобанк Лори Видеонаблюдение в образовательных учреждениях регулируется сразу несколькими документами: Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных» — определяет, что изображение человека, по которому его можно узнать, является персональными (а при использовании для идентификации — биометрическими) данными.

Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 — требует обязательного видеонаблюдения в школах и детсадах как меры антитеррористической защищенности.

ГОСТ Р 51558-2014 — технические требования к системам видеонаблюдения.

Статья 23 Конституции РФ — право на неприкосновенность частной жизни. Камеры разрешено ставить во входных зонах, коридорах, на лестницах, периметре территории — то есть в местах общего пользования. Запрещено — в раздевалках, туалетах, душевых и других местах, где требуется конфиденциальность. Каждое учреждение обязано иметь локальный нормативный акт — обычно он называется «Положение о видеонаблюдении». В нем прописаны зоны установки камер, сроки хранения записей, круг лиц с доступом к архиву и порядок подачи запросов. Срок хранения записей — обычно не менее 30 дней для коридоров и входов (требование ПП РФ № 1006), иногда короче для учебных кабинетов — 14 дней. Если камера зафиксировала конфликт или правонарушение, запись сохраняют дольше — до трех лет или на весь срок производства по делу.

Могут ли родители получить запись с камеры в школе Фото - © Медиасток.рф Кто имеет доступ к записям видеонаблюдения в школе По типовым положениям школ, доступ к записям имеют: директор школы;

ответственный за антитеррористическую защищенность;

ответственный за обработку персональных данных;

штатный техник, обслуживающий оборудование;

охрана — только просмотр в реальном времени, без доступа к архиву. Каждый факт просмотра или выгрузки записи фиксируется в журнале доступа с указанием даты, лица и основания. Отсутствие такого журнала — нарушение. Кто решает, показать ли родителям запись с камеры в школе Решение об установке системы видеонаблюдения и о доступе к записям принимает директор школы. Просмотр записанных изображений, как правило, проводится при личном участии директора или его заместителя, в условиях ограниченного доступа. Как запросить запись с камеры в школе: права родителей и сроки ответа Прямого права беспрепятственно получать видеофайлы у родителей нет. Но родитель — законный представитель ребенка и по статьям 14 и 20 закона №152-ФЗ вправе запросить информацию, касающуюся его ребенка. Школа обязана рассмотреть обращение в течение 10 рабочих дней и выбрать один из вариантов: Обеспечить ознакомление — но в объеме, не раскрывающем персональные данные других детей и сотрудников. Например, показать фрагмент, где виден только ваш ребенок, или описать, что зафиксировала камера. Дать письменный мотивированный отказ со ссылкой на закон — если предоставление невозможно без раскрытия чужих данных. Просто молча отказать нельзя — это уже нарушение, за которое предусмотрена административная ответственность (штраф для юрлица – от 40 тысяч до 80 тысяч рублей по ст. 13.11 КоАП). Практический совет. Если произошел инцидент, сразу подайте письменное заявление на имя директора с просьбой сохранить запись за конкретную дату и время. Это помешает автоматически удалить архив по истечении срока хранения.

Можно ли получить запись с камеры в детском саду Фото - © Новый детский сад в ЖК "Первый Южный" в Видном/Медиасток.рф Где в детском саду обязательны камеры видеонаблюдения Детские сады, как и школы, отнесены к объектам, подлежащим антитеррористической защите — камеры на входе, периметре и первых этажах обязательны, и согласие родителей на них не требуется. Можно ли установить камеру в группе детского сада Если видеонаблюдение устанавливается внутри групп, спален, игровых комнат — оно необязательно по закону и требует согласия всех родителей и сотрудников. При отсутствии согласия хотя бы от родителей одного ребенка установка невозможна. Расходы в этом случае несут сами родители. Как родителям посмотреть запись с камеры в детском саду В частных системах (например, облачное видеонаблюдение) родители могут получить временный доступ к камере своей группы по ссылке — на время прогулки или тихого часа. В государственных детсадах, подключенных к региональным системам видеонаблюдения (например, к Единой системе видеонаблюдения ЯНАО), родители и даже заведующий не имеют доступа к архиву напрямую. Доступ предоставляется через специальную комиссию: Родитель или заведующий подает письменное заявление с указанием даты, времени и сути инцидента. Комиссия при департаменте образования рассматривает заявление в течение двух рабочих дней. Принимается мотивированное решение — удовлетворить запрос или отказать. Просмотр проводится в присутствии членов комиссии, по результатам составляется акт. Кто дает доступ к видеозаписям в детском саду В муниципальных детсадах — это руководитель учреждения для текущих вопросов и комиссия при органе управления образованием — для спорных ситуаций. В частных садах — заведующий, который настраивает уровни доступа в системе.

Может ли студент получить запись с камеры в вузе Фото - © Vladimir Sviridenko / Фотобанк Лори В университетах видеонаблюдение устанавливается для антитеррористической защищенности и охраны порядка. Камеры стоят на входных группах, по периметру зданий, в коридорах, на лестничных пролетах, в общежитиях и спортзалах. Кто имеет доступ к камерам и архиву видеозаписей в вузе По положениям различных вузов, доступ к архиву имеют: ректор;

руководитель службы безопасности;

сотрудники, включенные в специальный перечень приказом ректора. Студенты и преподаватели прямого доступа к записям не имеют. Кто решает вопрос о выдаче записи с камеры в вузе Решение о доступе принимает ректор или уполномоченный им руководитель службы безопасности. Просмотр возможен только на основании соответствующего решения ответственного за видеонаблюдение.

Как запросить видеозапись с камеры в вузе Фото - © Павел Муравьев / Фотобанк Лори Просто по личной просьбе вуз запись, скорее всего, не предоставит — у него нет такой обязанности перед частным лицом. Есть два рабочих пути: Официальное обращение на имя ректора или руководителя службы безопасности с указанием даты, времени, места и причины запроса. Срок ответа — до 30 дней. Иногда идут навстречу. Через суд или полицию — надежнее. Если вы подаете иск, можно подать ходатайство об истребовании доказательств по ст. 57 ГПК РФ. Следователь или дознаватель также вправе запросить записи в рамках проверки или производства. Как и в школах, лучше немедленно подать письменное заявление с требованием сохранить запись за конкретную дату и время, чтобы она не была автоматически удалена.

Когда запись с камеры обязаны предоставить без отказа Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори Есть ситуации, когда записи передаются без волокиты: Запрос правоохранительных органов — по официальному письменному запросу или постановлению о выемке.

Решение суда — об истребовании доказательств.

Угроза жизни и здоровью — пожар, террористическая угроза, стихийное бедствие. Доступ предоставляется экстренным службам немедленно, без соблюдения общего регламента, с последующим оформлением акта.

ЕГЭ и государственные экзамены — доступ к видеозаписям из аудиторий организует государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) через региональный центр обработки информации.