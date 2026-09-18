«Участвовать в выборах очень важно»: Герой РФ Болилая проголосовала в Ступине

В первый день голосования свой выбор сделала Герой России, фельдшер из Ступина Людмила Болилая. Она пришла на избирательный участок на улице Горького в Ступине.

По ее словам, очень удобно, что голосование проводится в три дня. Это позволяет выбрать более удобное время и проголосовать.

«Участвовать в выборах действительно важно. И именно в эти дни каждый человек может напрямую выразить свою позицию и принять участие в решении того, кто будет представлять интересы жителей в ближайшие годы», — сказала Болилая.

Она отметила, что, несмотря на пятницу, явка на участке хорошая.

Людмила Болилая — первая женщина, которую президент РФ наградил Звездой Героя за подвиг в зоне спецоперации.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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